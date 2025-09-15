Камчыбек Ташиев - чиновникам: Попался на взятке - обязательно сядешь. Я лично контролирую

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сейчас действуют другие правила: за каждым сомом мы следим через лупу.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев напомнил об ужесточении наказания за коррупцию. По его словам, в каждой семье должны звучать разговоры о неизбежности наказания за взяточничество.

Он отметил, что одной из самых коррумпированных сфер было строительство дорог и социальных объектов.

"Государство выделяло деньги на строительство дороги. Чиновники присваивали половину этих средств, часть отдавали другим госслужащим в качестве взятки. В итоге дорога не строилась, а деньги исчезали. Сейчас действуют другие правила: за каждым сомом мы следим через лупу. Например, если школа построена некачественно, превышена смета или не хватило средств, ответственность несут как подрядчик, так и чиновники, курирующие работы", - сказал он.

Ранее, по словам Ташиева, коррупционеры соглашались на сделку со следствием, платили штраф и, выйдя на свободу, вновь продолжали преступную деятельность. Он напомнил, что в ноябре прошлого года были внесены поправки в закон: даже при сотрудничестве со следствием, выплате компенсации и признании вины коррупционер все равно получит как минимум половину тюремного срока.

"Коррупционеры и взяточники все еще надеются, что смогут отделаться, но у них не получится. Я лично контролирую: попался на взятке - обязательно отсидишь. У всех есть дети, родственники, занимающие должности, поэтому в семьях должны говорить: "Сынок, работай честно. Если не можешь - увольняйся. Сам не мучайся и нас не подставляй", - сказал Ташиев.

Напомним, в декабре 2024 года президент Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за коррупцию.

Источник: kaktus.media