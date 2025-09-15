Марат Тагаев Кадыру Атамбаеву: У вас больше нет перед народом никакого права

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Запугивать народ образом Бакиева вы не имеете ни морального, ни мужского права»

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев отреагировал на ситуацию с выселение семьи экс-президента Алмазбека Атамбаева из их резиденции в Кой-Таше и обратился к Кадырбеку Атамбаеву.

Обращение Тагаев опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я хочу обратиться к Кадыру Атамбаеву. Есть принцип: отец не отвечает за сына, а сын - за отца. Поэтому за 10-летнее правление Алмазбека Атамбаева тебя никто не упрекает. Но когда сын начинает защищать преступное наследие отца и повторять его подлые слова, то напомнить о прошлом все же необходимо.

В последнее время вы с отцом снова пытаетесь раскрутить затертую кассету про «Бакиева». Но тема Бакиева для нынешнего Кыргызстана не более актуальна, чем сам Атамбаев. Это пройденная история. Живет она разве что в воспаленном воображении пары-тройки людей. Поэтому мы не позволим омолаживать шизофрению.

На самом деле, Алмазбек Атамбаев исторический спор с Курманбеком Бакиевым проиграл. И потому запугивать народ образом Бакиева вы не имеете ни морального, ни мужского права. Десятилетнее правление Атамбаева - это политический, исторический и идеологический банкрот. Но самый тяжкий суд - не на этом свете, а перед душами 80 погибших ребят.

Тот самый злополучный хан-сарай в Кой-Таше, который ты защищаешь, — это памятник 10-летнему правлению Атамбаева. Я бы предложил превратить его не в детский дом и не в дом престарелых, а в музей имени «7 апреля». Именно там в 2019 году, когда ваш отец отказался подчиниться закону, погиб Усен Ниязбеков, а Самат Курманкулов стал инвалидом. Этот злополучный хан-сарай должен стать музеем того, как экс-президент построил у себя дома бункер.

Атамбаева посадил его же преемник Жээнбеков. Ваше имущество было конфисковано еще при том самом преемнике, которого вы сами привели к власти вопреки воле народа. У кыргызов говорят: «Хоть ты и сын Мессии…». У вас больше нет перед кыргызским народом никакого права. Почитайте закон и живите спокойно», - написал Марат Тагаев.

