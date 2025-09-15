В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В мероприятии примут участие более 150 официальных представителей, архитекторов и ученых из разных регионов мира.

В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V. Сегодня в Бишкеке впервые будет вручена премия Ага Хана в области архитектуры. В рамках мероприятия будут организованы публичные лекции и выставки.

Эта престижная международная премия в области архитектуры присуждается раз в три года, призовой фонд составляет $1 миллион.

Ранее премия в Центральной Азии впервые вручена в 1992 году в Самарканде (Узбекистан).

Архитектурная премия Ага Хана — это одна из наиболее значимых международных наград в области архитектуры, присуждаемая раз в три года. Она учреждена в 1977-м и направлена на поддержку проектов, направленных на улучшение культурного наследия, архитектуры и среды обитания мусульманских сообществ.

Премия охватывает все сферы городского планирования — от реновации территорий бывших промышленных зон и строительства социального жилья до создания музеев. Соискателями премии могут стать как архитекторы, так и проекты, реализуемые городскими властями.

Источник: 24.kg