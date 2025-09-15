Министр в слезах пожаловался на угрозы от главаря бандитов, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ташиев не озвучил, кто этот министр.

В Кыргызстане больше нет так называемых «воров в законе», «смотрящих» и «положенцев», сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время встречи с жителями Ноокатского района Ошской области.



По его словам, в начале работы перед руководством страны стояла задача навести порядок, в том числе среди уличных группировок, которые раньше «контролировали даже представителей власти — от акимов и мэров до министров».



«Были времена, когда на Иссык-Куль никто не мог попасть без их ведома. Власть их поддерживала, вместе чай пили. Чтобы навести порядок, нам понадобилось три года. Кому-то объясняли словами, кому-то — другими методами, но в итоге всех вернули в рамки закона», - отметил Ташиев.



Он также рассказал случай, когда два года назад один министр пришел к нему в слезах после того, как «главарь бандитов» связался с ним по видеозвонку и стал угрожать. «Я сказал: не бойся, мы разберемся. И в итоге мы этих бандитов убрали», - добавил глава ГКНБ.



Ташиев сообщил, что в прошлом криминальные авторитеты решали даже то, кто станет депутатом или какую должность займет тот или иной чиновник.

Источник: АКИpress

