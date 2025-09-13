Глава МИД КР посетит с рабочим визитом Катар

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках участия планируется обсуждение последних событий в регионе Ближнего Востока
Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 14-15 сентября 2025 года посетит с рабочим визитом Государство Катар для участия в мероприятиях высокого уровня Организации Исламского Сотрудничества. Об этом сообщили в МИД КР.
В рамках участия планируется обсуждение последних событий в регионе Ближнего Востока, а также проведение ряда двусторонних встреч с делегациями иностранных государств.
Источник: Кабар