Глава МИД КР посетит с рабочим визитом Катар

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках участия планируется обсуждение последних событий в регионе Ближнего Востока

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 14-15 сентября 2025 года посетит с рабочим визитом Государство Катар для участия в мероприятиях высокого уровня Организации Исламского Сотрудничества. Об этом сообщили в МИД КР.

В рамках участия планируется обсуждение последних событий в регионе Ближнего Востока, а также проведение ряда двусторонних встреч с делегациями иностранных государств.

Источник: Кабар