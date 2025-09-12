Госагентство по управлению госимуществом рассказало, что будет на месте дома Атамбаева в Кой-Таше

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительные работы начнутся в ближайшие дни, завершение запланировано в 2026 году.
Земельный участок в Кой-Таше, где располагался дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, решением суда возвращён государству. На нем построят дом престарелых и детсад, сообщает 12 сентября Государственное агентство по управлению государственным имуществом.
По информации ГАУГИ, на половине территории начнётся строительство современного дома престарелых, куда будут переведены пожилые люди из устаревших учреждений Иссык-Атинского района и Бишкека. На месте нынешнего дома престарелых в Бишкеке будут возведены новые ипотечные многоэтажные дома.
На второй половине участка построят детский сад на 500 мест, который будет обслуживать детей из Кой-Таша, Арашана, Таш-Мойнока, Татыра, Прохладного и соседних сёл.
Строительные работы начнутся в ближайшие дни, завершение запланировано в 2026 году.
В ГАУГИ напомнили, что дом на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке, принадлежавший бывшему президенту Курманбеку Бакиеву, был также передан государству. На его месте построен реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Другой участок Бакиевых на улице Скрябина также был возвращён в собственность государства. Здесь возведены многоэтажные ипотечные дома.
