Госагентство по управлению госимуществом рассказало, что будет на месте дома Атамбаева в Кой-Таше

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительные работы начнутся в ближайшие дни, завершение запланировано в 2026 году.

Земельный участок в Кой-Таше, где располагался дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, решением суда возвращён государству. На нем построят дом престарелых и детсад, сообщает 12 сентября Государственное агентство по управлению государственным имуществом.



По информации ГАУГИ, на половине территории начнётся строительство современного дома престарелых, куда будут переведены пожилые люди из устаревших учреждений Иссык-Атинского района и Бишкека. На месте нынешнего дома престарелых в Бишкеке будут возведены новые ипотечные многоэтажные дома.



На второй половине участка построят детский сад на 500 мест, который будет обслуживать детей из Кой-Таша, Арашана, Таш-Мойнока, Татыра, Прохладного и соседних сёл.



Строительные работы начнутся в ближайшие дни, завершение запланировано в 2026 году.



В ГАУГИ напомнили, что дом на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке, принадлежавший бывшему президенту Курманбеку Бакиеву, был также передан государству. На его месте построен реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Другой участок Бакиевых на улице Скрябина также был возвращён в собственность государства. Здесь возведены многоэтажные ипотечные дома.

Источник: АКИpress

