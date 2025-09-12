Садыр Жапаров переименовал Центр исследования религиозной ситуации

Президент Садыр Жапаров подписал указ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сфере религии и межэтнических отношений, учитывая накопленный положительный опыт комплексного решения вопросов по указанным направлениям, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется: