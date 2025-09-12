           
Садыр Жапаров переименовал Центр исследования религиозной ситуации

Президент Садыр Жапаров подписал указ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сфере религии и межэтнических отношений, учитывая накопленный положительный опыт комплексного решения вопросов по указанным направлениям, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

  • Переименовать Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики в Центр исследования религиозной и межэтнической ситуации при Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики.
  • Утвердить положение о Центре исследования религиозной и межэтнической ситуации при Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики согласно приложению.
  • Установить, что реализация настоящего указа осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.
  • Национальному агентству по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего указа.
  • Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
           