Инициативная группа депутатов начала процесс сбора подписей за самороспуск Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Конституционный срок седьмого созыва Жогорку Кенеша завершается в ноябре 2026 года.

В Жогорку Кенеше начался процесс сбора подписей за самороспуск депутатов, сообщили источники АКИpress.



По состоянию на 10 сентября, образована инициативная группа и проведено предварительное собрание. Пока имена депутатов неизвестны.



Предложение инициативной группы, возможно, представят на заседание парламента после 20 сентября.



Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).



Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.



Источник: АКИpress

