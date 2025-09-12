В КР изменили правила отбора в кадровый резерв: что ждет кандидатов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, вносящий изменения в порядок формирования и функционирования кадрового резерва государственной и муниципальной службы. Отмечено, что документ направлен на предотвращение коррупции и внедрение дополнительных механизмов прозрачности.

Теперь кандидаты, желающие попасть в кадровый резерв, будут подавать заявления через портал е-Kyzmat в электронном формате. Помимо стандартных документов, они обязаны подтвердить согласие на обработку персональных данных и принять антикоррупционные ограничения, установленные законом.

Также нововведением стала обязательная видео- и аудиозапись собеседований конкурсных комиссий. Эти материалы будут храниться в течение трех лет. При этом участники конкурса смогут по заявлению получить копию записи или ознакомиться с ней в части, касающейся их интервью.

Уточнен также порядок назначения на вакантные должности. Руководители госорганов смогут отбирать кандидатов из кадрового резерва по утвержденным критериям профессионализма, компетентности и заслуг. Такой порядок будет согласовываться с уполномоченным органом и публиковаться на официальных сайтах.

Кроме того, в указ внесено положение, исключающее из кадрового резерва лиц, имеющих судимость за коррупционные преступления или преступления против интересов службы, даже если судимость погашена или снята.

Указ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Источник: economist.kg