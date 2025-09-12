Талантбек Касымов назначен директором Службы экотехнадзора при Минприроды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С июля 2024 года по сентябрь 2025 года работал заместителем директора Службы экологического и технического надзора.

Касымов Талантбек Идирисович назначен директором Службы экологического и технического надзора при Минприроды. Соответствующее распоряжение подписали в Кабмине, сообщили 11 сентября в Службе экотехнадзора.

Ранее данную должность занимал Джусупбеков Болот Джаныбекович, который недавно был назначен первым замглавы Минприроды.

Касымов Талантбек Идирисович родился 18 марта 1970 года в городе Жалал-Абад. В 1993 году окончил Тверской политехнический институт по специальности «Открытые горные работы».

Трудовую деятельность начал с 1988 года, занимал различные руководящие должности в системе государственного и муниципального управления. С июля 2024 года по сентябрь 2025 года работал заместителем директора Службы экологического и технического надзора.

Источник: АКИpress