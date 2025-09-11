Садыр Жапаров принял представителей Rothschild & Co в Бишкеке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, принял представителей Rothschild & Co во главе с членом правления Ариэль Малярд де Ротшильд в городе Бишкек.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества в экономической и финансовой сферах, возможности реализации совместных проектов и привлечения инвестиций.

«Ваш интерес к нашей стране и ее экономическому будущему является для нас важным знаком доверия», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Rothschild & Co во всем мире ассоциируется со стабильностью, надежностью и глубокой профессиональной экспертизой в истории мирового финансового рынка. Именно поэтому он обозначил, что готовность поделиться этим опытом с Кыргызстаном придает партнерским отношениям особое значение.

Он рассказал, что за последние четыре года проводимые в стране реформы и экономические преобразования дают свои плоды: наблюдается стабильный рост экономики, активное развитие промышленного и строительного секторов, укрепление финансовой системы и улучшение инвестиционного климата, что создаёт прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны.

В свою очередь представители Rothschild & Co выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Кыргызстаном, подчеркнув, что компания работает со многими странами мира, в том числе в Центральной Азии и обладает богатым опытом в сфере инвестиционного консалтинга и сопровождения финансовых проектов.

Они отметили готовность рассмотреть перспективные направления взаимодействия, в том числе в реализации инфраструктурных и энергетических инициатив, а также в развитии финансовых инструментов и привлечении инвестиций.