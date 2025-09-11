Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предлагается внести наказание за нападение на сотрудника при исполнении обязанностей.

Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей и учителей. Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс» сегодня на заседании парламента представил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, предлагается внести наказание за нападение на сотрудника при исполнении обязанностей.

Проект направлен на сохранение безопасности и достоинства сотрудников, работающих в отраслях здравоохранения, образования и других сферах, где оказываются государственные услуги.

«В последнее время участились случаи нападения и агрессии на медиков. Это показывает остроту проблемы. В Уголовном кодексе не прописана ответственность за такие преступления. Поэтому возникла необходимость в этих изменениях», — сказал министр.

Источник: 24.kg