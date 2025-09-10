Садыр Жапаров принял заместителя председателя Сената парламента Малайзии в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Была отмечена готовность взаимодействия и сотрудничества с Малайзией на различных международных и региональных платформах.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 10 сентября, принял заместителя председателя Сената парламента Малайзии Нур Жазлана Мохамада в рамках его официального визита в Кыргызстан.

Как сообщили в пресс-службе президента, стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению межпарламентского взаимодействия и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Глава государства, приветствуя высокого гостя, отметил, что Кыргызстан рассматривает Малайзию как важного партнера в регионе Юго-Восточной Азии, высоко ценит ее значимую роль в АСЕАН и других региональных организациях.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Малайзией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, образовательной, туристической и культурно-гуманитарной сферах, а также в укреплении договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Он напомнил, что в ходе его недавнего официального визита в Малайзию состоялись переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, на которых были рассмотрены ключевые направления двустороннего сотрудничества и подписан ряд важных документов.

Глава государства также акцентировал, что в рамках визита была особо подчеркнута роль межпарламентского взаимодействия как стратегического элемента долгосрочного партнерства. Он отметил, что для реализации достигнутых договоренностей важно согласованное взаимодействие всех ветвей власти, в особенности парламентов.

Кроме того, президент вкратце рассказал о последних достижениях Кыргызстана на пути развития, в том числе о положительной динамике роста экономики. Он обозначил, что активно внедряются цифровые технологии во все сферы, особое внимание также уделяется улучшению инфраструктуры, строительству дорог, развитию образования и здравоохранения.

Президент констатировал, что после активизации кыргызско-малайзийского сотрудничества в 2024 году показатели двусторонней торговли постепенно растут.

В свою очередь заместитель председателя Сената парламента Малайзии Нур Жазлан Мохамад передал приветствия от руководителей парламента, с которыми Президент встретился в ходе визита в Малайзию, отметив конструктивный характер проведенного диалога.

Он также заявил о намерении создать группу дружбы между парламентами двух стран и подчеркнул высокий интерес к дальнейшему укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, обладающим значительным потенциалом.

Нур Жазлан Мохамад отметил, что уже посещал Кыргызстан в 2009 году, и подчеркнул, что нынешний визит позволяет ему убедиться в позитивных изменениях и поступательном развитии страны под руководством президента Садыра Жапарова.