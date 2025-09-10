Кыргызстан и США обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

Посол Кыргызстана в США Айбек Молдогазиев провел встречу с председателем Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом (республиканцем от штата Флорида).

Как сообщили в МИД, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия между Кыргызской Республикой и Соединёнными Штатами Америки, включая перспективы межпарламентского сотрудничества. Основное внимание уделено сотрудничеству в торгово-экономической, горнодобывающих сферах, а также и визовым вопросам.

Посол проинформировал о проводимой руководством страны работе, направленной на повышение уровня жизни населения, развитие экономики и инвестиций, укрепление региональной интеграции и безопасности, а также на борьбу с коррупцией и преступностью.

Председатель комитета Брайан Маст выразил готовность содействовать развитию межпарламентского сотрудничества с Кыргызстаном.

Источник: Кабар