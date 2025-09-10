ЖК поддержал майнинг криптовалюты государством

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В результате голосования в режиме третьего чтения за проект проголосовали 74 депутата, против - ноль.

Депутаты на заседании Жогорку Кенеша 10 сентября поддержали в трех чтениях законопроект, создающий условия для майнинга криптовалюты государством.

По словам министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова, целями законопроекта являются:

повышение эффективности государственного регулирования в сфере деятельности поставщиков услуг виртуальных активов путем передачи полномочий в уполномоченный орган, определяемый президентом;

создание правовых условий для выпуска и обращения стейблкоинов, токенов, обеспеченных реальными активами (Real World Asset Tokens, RWA-токенов), в рамках законодательства КР о виртуальных активах;

введение понятий "государственный майнинг" и "государственный криптовалютный резерв";

защита инвесторов от мошенничества, обеспечение стабильности и прозрачности рынка виртуальных активов Кыргызской Республики путем допуска к выпуску (эмиссии) только обеспеченных активов, в том числе в иностранной валюте;

создание правовой основы для безопасного тестирования инновационных продуктов и решений в сфере виртуальных активов (регулятивная песочница).

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев поинтересовался, имеются ли у депутатов вопросы. Их не последовало.

В результате голосования в режиме третьего чтения за проект проголосовали 74 депутата, против - ноль.

Источник: kaktus.media