Глава ГКНБ встретился с членами Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Во встрече участвовали заместители руководителей компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана

В госрезиденции в городе Чолпон-Ата 10 сентября заместитель председателя Кабмина, председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев принял членов Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, во встрече участвовали заместители руководителей компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также директор Исполнительного комитета РАТС ШОС.



Ташиев отметил, что завершившееся 44-е заседание Совета РАТС ШОС под председательством Кыргызстана стало шагом в укреплении сотрудничества государств-членов ШОС в сфере безопасности и подтверждением коллективной решимости в противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также открыло цикл официальных мероприятий в рамках председательства КР в ШОС в 2025-2026 годах.



Кыргызстан подчеркнул роль РАТС ШОС в координации совместных усилий. Среди приоритетных направлений были выделены усиление обмена информацией, противодействие использованию террористами современных технологий, включая ИИ и киберпространство, проведение совместных учений и профилактика радикализации.



Особое внимание было уделено созданию новых структур в рамках ШОС, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке. Кыргызстан выразил готовность оперативно организовать его работу и внести значительный вклад в модернизацию механизмов региональной безопасности.

