Глава кабмина КР обсудил с региональным директором ВБ вопросы двустороннего сотрудничества

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание было уделено экономическому развитию Кыргызской Республики.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Наджи Бенхасином. Об этом сообщили в кабмине КР.

В ходе встречи состоялось обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Всемирным банком, включая перспективы его дальнейшего расширения.

Адылбек Касымалиев выразил признательность Всемирному банку за многолетнее стратегическое партнерство, подчеркнув важную роль организации в финансировании важных для страны проектов.

«Всемирный банк занимает лидирующую позицию в области финансирования наших проектов, и эта поддержка делает возможным достижение стратегических целей»,- сказал он.

Особое внимание было уделено экономическому развитию Кыргызской Республики. Глава кабмина отметил устойчивую динамику роста экономики, указав на то, что прирост ВВП в среднем составил 9,0% за последние три года, а за период с января по июль текущего года достиг 11,5%.

Адылбек Касымалиев подчеркнул стремление Кыргызской Республики к дальнейшему экономическому прогрессу и озвучил планы по достижению ВВП в объеме не менее 30 млрд долларов США к 2030 году.

Он также коснулся основных положений Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в которой определены приоритетные направления развития страны, такие как индустриализация, создание регионального хаба, развитие сельского хозяйства и туризма, «зеленая» энергетика, с особым акцентом на реализацию стратегического проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

В свою очередь, Наджи Бенхасин выразил готовность Всемирного банка продолжать поддержку проектов в Кыргызстане, отметив высокий уровень сотрудничества между сторонами и подчеркнув, что впечатляющие темпы роста экономики Кыргызской Республики вызывают значительный интерес у международных инвесторов.

В завершение стороны выразили общую уверенность в дальнейшем укреплении и расширении плодотворного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Всемирным банком.