В Бишкеке сносят кафе «Салам, Баку»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объект располагался на земельном участке площадью 525 кв.м.

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек начало демонтаж кафе «Салам, Баку» на пересечении улиц Анкара и Ч.Валиханова.



Как сообщили в УКЗ, объект располагался на земельном участке площадью 525 кв.м. В связи с окончанием срока права пользования комиссия отказала в его продлении, так как объект находится в водоохранной зоне. На основании решения комиссии объект подлежит демонтажу.



Кроме того, рядом расположен земельный участок площадью 2295 кв. м, предоставленный ранее для организации сезонной площадки, который также будет демонтирован.

Источник: АКИpress

