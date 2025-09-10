Со скоростью экспресса. Жогорку Кенеш единогласно поддержал переименование Джалал-Абада в Манас

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты сразу приняли закон в трех чтениях

Сегодня, 10 сентября Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас.

После обсуждения депутаты сразу в трех чтениях поддержали новое название города. За это проголосовали все 80 депутатов.

Напомним, мэр озвучил решение переименовать город 3 сентября в горкенеше, и депутаты единогласно его поддержали. 5 сентября законопроект вынесли на общественное обсуждение, и сегодня, 9 сентября – парламентский комитет одобрил его сразу в трех чтениях.

Источник: vesti.kg



