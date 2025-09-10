Доверие к власти в Кыргызстане достигло рекордного уровня

По данным Национального института стратегических инициатив при Президенте, совокупный Индекс доверия населения (ИДН) в Кыргызстане по итогам первого полугодия составил 42,8 балла. Это стало самым высоким показателем за весь период наблюдений.

ИДН измеряется в диапазоне от -100 до +100 баллов, то есть чем выше показатель, тем сильнее доверие граждан. В опросе, проводимом Национальным статистическим комитетом, участвовали 3,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 75 лет всех регионов страны. Людей спрашивали о том, насколько они доверяют госорганам, как оценивают уровень коррупции в них, их эффективность работы. По сравнению с концом 2024 года индекс вырос на 3,6 балла.

Где доверия больше всего

Лидерами по уровню доверия к органам исполнительной власти вновь стали Нарынская (54,6 балла), Иссык-Кульская (53) и Баткенская (51) области. Однако в этих регионах зафиксировано небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. Самые низкие показатели наблюдаются в Бишкеке (31,4 балла) и Чуйской области (31,7).

Среди органов власти наибольшее доверие граждан вызывают мэрии Бишкека и Оша - 59,3 балла; полпреды президента в областях - 57,1; органы местного самоуправления - 54,9. Стабильно высокий результат показало МЧС - (52,9). В то же время Министерство здравоохранения получило всего 33,6 балла. Несмотря на это, именно в его адрес зафиксирован наибольший рост доверия - плюс 10,6 балла за полгода.

Подробные компоненты индекса

Индекс личного доверия к государству - 49,5 балла (новый рекорд). Индекс восприятия коррупции - 35,2 балла (свидетельствует о снижении коррупционных рисков, хотя остается самым уязвимым показателем). Индекс оценки качества работы госорганов -43,5 балла (устойчивый рост по сравнению с концом 2024 года).

Люди видят реальные изменения

Своим мнением о росте доверия поделился руководитель общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов. По его словам, сегодня уровень доверия граждан к власти вырос благодаря трем ключевым факторам.

- Во-первых, усилилась борьба с коррупцией. Если раньше многие воспринимали громкие заявления скептически, то теперь мы видим реальные дела: возбуждаются уголовные дела, чиновники несут ответственность, возвращаются незаконно выведенные средства. Это формирует у людей ощущение справедливости.

Во-вторых, повсеместно внедряется цифровизация. Граждане всё чаще пользуются электронными сервисами для получения справок, оплаты налогов, регистрации бизнеса. Это сокращает контакт с чиновниками, а значит - и коррупционные риски. Люди начинают ценить удобство и прозрачность, которые дает государство.

В-третьих, власти стали быстрее реагировать на жалобы населения. Если раньше обращения могли месяцами лежать без ответа, то сегодня во многих случаях ответ приходит в течение нескольких дней. Важно и то, что многие решения принимаются публично, через социальные сети и прямые эфиры. Даже жители самых отдалённых сел начинают чувствовать, что их голос услышан. Все это в комплексе меняет настроение общества. Граждане начинают верить, что перемены реальны, а государство действительно работает для людей", - подчеркнул Усупов.

