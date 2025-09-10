"Позор! Вам должно быть стыдно!" Депутат обвинил коллегу в монополии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пользуясь своим положением и депутатским мандатом, владелец завода захватывает земли.

Депутат Мирлан Самыйкожо заявил, что в Чуйской области появился монополист среди фермеров. Монополистом является их коллега, сообщил он 10 сентября на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, после строительства томатного завода в селе Красная Речка Ысык-Атинского района мелкие и средние предприниматели лишились возможности брать сельскохозяйственные земли в аренду.

"Пользуясь своим положением и депутатским мандатом, владелец завода захватывает земли. Позор! Это позор, вам должно быть стыдно, уважаемый депутат! Так нельзя поступать с людьми! Если ваш завод - только ваш личный бизнес, то фермерские хозяйства остальных граждан работают для всех", - обратился Самыйкожо.

Он также призвал председателя Верховного суда взять данный вопрос под личный контроль.

"Там люди судятся по государственным землям, которые забрал себе томатный завод", - сказал депутат.

Отметим, возможно, речь идет о крестьянском семеноводческом (фермерском) хозяйстве "Томат КейДжи", зарегистрированном в селе Красная Речка. Директором компании является Саккараев Жапаркул Медербекович.

В Жогорку Кенеше депутатом является Саккараев Медербек Джаманкулович.

