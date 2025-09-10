Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев посетили футбольный матч между командами Кыргызстана и Шри-Ланки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В VIP-зоне были также Акылбек Жапаров, Феликс Кулов и Омурбек Бабанов

Президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетили футбольный матч между командами Кыргызстана и Шри-Ланки.

Игра состоялась накануне и завершилась полной победой отечественных футболистов со счетом 6:0. По итогам отборочных матчей молодежная сборная Кыргызстана (U23) впервые попала на Кубок Азии.

Поддержать футболистов пришли и бывшие политики. В VIP-зоне находились экс-председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, экс-премьер-министры Феликс Кулов и Омурбек Бабанов и др.

Источник: vesti.kg



