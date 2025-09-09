Комитет ЖК рассмотрел вопрос о досрочном освобождении от должности члена ЦИК Гулшаркан Култаевой

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Комитет ЖК рассмотрел вопрос о досрочном освобождении от должности члена ЦИК Гулшаркан Култаевой

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша на заседании сегодня, 9 сентября, рассмотрел вопрос о досрочном освобождении от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Гулшаркан Култаевой по собственному желанию.

Информацию по данному вопросу представила председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

По итогам рассмотрения Комитет одобрил вопрос о досрочном освобождении Гулшаркан Култаевой от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Источник: Кабар