Садыр Жапаров утвердил порядок формирования и использования Стабфонда

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Средства будут аккумулироваться в Нацбанке

Президент Садыр Жапаров утвердил Порядок формирования и использования Стабилизационного фонда.

Порядок определяет правовые и организационные основы формирования и использования средств Стабфонда.

Основные цели фонда включают поддержание стабильного развития экономики, снижение зависимости от внешних факторов и обеспечение национальной безопасности, включая укрепление обороноспособности.

Задачи предусматривают финансирование мероприятий и инвестирование в финансовые инструменты, включая драгоценные металлы. Средства направляются на государственные социально-экономические программы, создание и модернизацию основных фондов, развитие отраслей экономики и другие цели, определяемые президентом.

Источники формирования фонда: доходы от приватизации стратегических объектов, реализации участков недр, инвестиционные доходы и иные средства, включая добровольные взносы, возмещение ущерба государству и перераспределение бюджетных расходов.

Средства аккумулируются на счетах уполномоченного органа по бюджету в Национальном банке КР.

Источник: vesti.kg



