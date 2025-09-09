Депутат раскритиковала Минфин за миллиардные нарушения

На заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова выразила недовольство работой Министерства финансов, задав вопрос, когда в ведомстве будет наведен порядок.



Она отметила, что Счетная палата регулярно выявляет многочисленные нарушения в деятельности министерства.



«Я даже не хочу озвучивать эти суммы в микрофон, так как там миллиардные нарушения. Вы вместо того, чтобы как главный орган делать замечания другим министерствам и ведомствам, сами же нарушаете», – сообщила Кожокулова.



Заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев в ответ сообщил, что в министерстве ведется работа по устранению бухгалтерских нарушений.



Обсуждение состоялось в рамках рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2024 год (вх.№ 6-6623 от 16 мая 2025 года).

Источник: tazabek.kg



