Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Размер и порядок выплат определяет кабмин.

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новый порядок компенсационных выплат для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей, участвующих в ипотечных программах.

Согласно решению, если военные или сотрудники милиции подключены к ипотеке через коммерческие банки или через «Государственную ипотечную компанию», государство будет оплачивать их кредитные обязательства полностью — пока заем не будет погашен. Размер и порядок выплат определяет кабмин.

Документ уточняет, что эти выплаты действуют для тех, кто заключил ипотечный договор до 1 июля 2025 года через коммерческий банк и после этой даты — только через программы «Государственной ипотечной компании».

Кроме того, компенсации распространяются на всех участников программы, включая членов семей сотрудников, что делает ипотеку практически бесплатной для служащих до конца кредитного периода.

Таким образом, государство берет на себя полное финансовое бремя по ипотеке, облегчая жилищные условия для силовиков и укрепляя социальную защиту военных и правоохранителей.

Источник: 24.kg