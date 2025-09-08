Садыр Жапаров: "Все аэропорты Кыргызстана возрождены и начали свою работу"

"С вводом в эксплуатацию аэропортов "Нарын" и "Казарман" хочу особо подчеркнуть, что все аэропорты Кыргызстана возрождены и начали свою работу", - сказал Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 сентября, на церемонии открытия двух аэропортов в города Нарын.

Глава государства, обращаясь к жителям Нарына, Тогуз-Тороуского района и представителям авиационной отрасли Кыргызстана отметил, что для развития Нарынской области, Тогуз-Тороуского района и создания удобств для местного населения открываются реконструированные аэропорты "Нарын" и "Казарман".

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия выхода к морю для нашей страны воздушное сообщение играет огромную роль в укреплении связей с другими государствами мира.

В этом направлении ОАО "Аэропорты Кыргызстана" совершенствует организационно-управленческую структуру, обновляет инфраструктуру аэропортов по всей стране, расширяет маршрутную сеть.

Президент напомнил, что аэропорт "Талас" был введён в эксплуатацию в мае прошлого года, а международный аэропорт "Каракол" открылся в конце прошлого года. В аэропортах "Ош" и "Тамчы" строятся пассажирские терминалы, в аэропорту "Манас" обновляется взлётно-посадочная полоса и расширяется аэровокзал.

Также в этом году в авиационной отрасли Кыргызстана открыта ещё одна новая страница: в истории независимого Кыргызстана впервые началось строительство нового международного аэропорта "Джалал-Абад".

Садыр Жапаров отметил, что построенные ещё в советское время аэропорты за все эти годы ни разу не проходили капитального ремонта. В своё время из-за жизненных обстоятельств и отсутствия пассажиропотока количество авиарейсов сократилось, и с 1999 года аэропорт "Нарын" прекратил свою деятельность. Начиная с сегодняшнего дня, официальный авиарейс Бишкек – Нарын – Бишкек возобновляет работу.

Глава государства акцентировал, что аэропорты "Нарын" и "Казарман" являются транспортными узлами горных регионов. Их функционирование внесет большой вклад в укрепление связей жителей Нарынской области и Тогуз-Тороуского района со всеми гражданами Кыргызстана.

"Возобновление работы этих аэропортов улучшит транспортную инфраструктуру горных регионов и повысит их инвестиционную привлекательность. Это также создаст условия для быстрого и удобного приезда иностранных предпринимателей и туристов в Нарын и Тогуз-Торо. Я твердо верю, что для удаленной области и отдаленного района это принесет значительные социальные и экономические выгоды", - сказал Президент.

Пропускная способность аэропортов увеличена до 100 пассажиров в час. Аэровокзалы оснащены новым оборудованием для обслуживания пассажиров. Кроме того, для поддержания аэродромов в эксплуатационном состоянии были приобретены специальные технические средства.

Глава государства обозначил, что все работы, выполненные в открываемых сегодня аэропортах, профинансированы за счет собственных средств компании "Аэропорты Кыргызстана". На реализацию вышеупомянутых масштабных инфраструктурных проектов компания выделила в общей сложности 8 млрд 175 млн сомов. Для улучшения инфраструктуры обслуживания пассажиров была закуплена специальная техника и оборудование на сумму 3 млрд 356 млн сомов.

Кроме того, ОАО "Аэропорты Кыргызстана" за счет собственных средств пополняет авиапарк страны новыми воздушными судами и выделило 2 млрд 385 млн сомов на приобретение трех самолетов марки Bombardier DASH 8 Q400 для авиакомпании "Asman Airlines".

На следующий год планируется приобрести ещё один самолет "Bombardier DASH 8", а также для выполнения международных рейсов будут приобретены крупные лайнеры наподобие "Boeing" или "Airbus". С вводом этих самолетов будет укреплена стабильность и доступность внутренних рейсов, а количество международных рейсов значительно увеличится.

Президент подчеркнул, что на самолетах "Bombardier DASH 8" планируется наладить регулярные рейсы Бишкек – Нарын – Бишкек и Бишкек – Казарман – Бишкек .

"Все вышеупомянутые работы имеют одну главную цель - создать условия для спокойной жизни, роста, развития и продвижения каждого гражданина. Реализуя эти задачи, мы доказываем, что идем по пути построения нового Кыргызстаны - страны комфортной для граждан, привлекательной для туристов и открытой для партнеров", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что авиационная отрасль страны уверенно делает шаги и на международном уровне. Он рассказал, что государство вышло на завершающий этап по исключению Кыргызстана из "черного списка" Европейского союза. Впереди, 7 октября, делегация нашего Агентства гражданской авиации проведет важную встречу с Еврокомиссией в Брюсселе. После этого в декабре 2025 года состоится финальный аудит.

"Мы твердо верим, что европейское небо вновь откроется для Кыргызстана, которое было закрыто с 2006 года. Это будет означать, что наша страна станет доступной для миллионов туристов из Европы. Кыргызстан выйдет на огромный рынок, который ценит чистую природу, древнюю культуру и новые направления", - с воодушевлением отметил он.

Также он дополнил, что 20 августа было подписано соглашение между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой о новой воздушной трассе, проходящей через Нарынскую область. С 30 октября эта авиалиния начнет функционировать. В результате расстояние от Кашгара до всех аэропортов Центральной Азии сократится вдвое. Транзитные возможности Кыргызстана значительно расширятся, и страна превратится в стратегический мост. Сегодня, с началом строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, значение этого транспортного коридора возрастает еще больше.

В связи с этим он выразил благодарность всем, кто принял участие в реализации этого важного проекта на пути построения нового Кыргызстана.

После завершения выступления Президента Садыра Жапарова председатель Правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манас Самидинов обратился к нему с просьбой дать разрешение на открытие аэропорта "Казарман" в онлайн-режиме.

Далее Глава государства символически развязал ленту аэропорта "Нарын", после чего он ознакомился с завершением работ по реконструкции аэропорта, осмотрел инфраструктуру объекта, включая взлетно-посадочную полосу, терминал и технические службы.

Источник: vb.kg