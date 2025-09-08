Садыр Жапаров: Кыргызстан на последнем этапе выхода из «черного списка» Евросоюза по безопасности полетов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Даст Бог, Кыргызстан выйдет на крупный рынок ценителей чистой природы, древней культуры и новых направлений

Президент Садыр Жапаров 8 сентября принял участие в открытии международного аэропорта в городе Нарын, а также в онлайн-формате в открытии аэропорта Казарман.



По словам главы государства, Кыргызстан находится на последнем этапе выхода из «черного списка» Евросоюза, и 7 октября в Брюсселе (Бельгия) делегация Агентства гражданской авиации проведёт важные встречи с Еврокомиссией.



«Последний аудит будет в декабре этого года. Поэтому я верю, что воздушное пространство Европы, закрытое ещё в 2006 году, будет открыто для Кыргызстана. Это значит, что наша страна будет доступна для европейских туристов. Даст Бог, Кыргызстан выйдет на крупный рынок ценителей чистой природы, древней культуры и новых направлений», - заявил президент.



Садыр Жапаров добавил, что 20 августа с КНР был подписан договор о новом воздушном коридоре через Нарынскую область Кыргызстана.



«30 октября эта трасса начнет функционировать. В результате время полёта из Кашгара во все аэропорты Центральной Азии сократится вдвое. Транзитный потенциал Кыргызстана расширится, и страна превратится в стратегический мост. На сегодняшний день, с началом строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан, потенциал этого коридора возрастет», - сказал глава государства.

Источник: tazabek.kg

