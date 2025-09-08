Садыр Жапаров: В следующем году Кыргызстан закупит еще два новых самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для международных перевозок планируется закупить либо Boing или Airbus.

В следующем году Кыргызстан закупит еще один самолет Bombardier Dash 8 и еще один для международных перевозок. Об этом сегодня на открытии аэропорта в Нарыне сообщил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, для международных перевозок планируется закупить либо Boing или Airbus. «С закупом таких самолетов укрепятся внутренние авиарейсы, а количество международных рейсов увеличится в разы. Также планируется осуществление постоянных авиарейсов Бишкек – Нарын – Бишкек и авиарейсов Бишкек – Казарман – Бишкек», - сказал глава государства.

Главная цель всех вышеперечисленных планов, как отметил президент, – обеспечение благоприятной жизнедеятельности каждого гражданина и создание условий для роста и развития.

Напомним, сегодня проходит официальное открытие аэропортов «Нарын» и «Казарман». Данные аэропорты несколько лет простаивали и с сегодняшнего дня вводятся в эксплуатацию.

Источник: Кабар