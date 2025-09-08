Садыр Жапаров с рабочим визитом сегодня посетит Нарынскую область

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент в офлайн-режиме примет участие в открытии аэропорта «Казарман».
Президент Садыр Жапаров сегодня, 8 сентября, с рабочим визитом посетит Нарынскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.
По его словам, в ходе визита главы государства состоится открытие аэропорта «Нарын». Также он ознакомится с процессом строительства ряда социальных объектов и дорожных работ в городе Нарыне.
