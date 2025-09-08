Мурадил Джумадилде уулу вновь возглавил Федерацию профсоюзов Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Делегаты рассмотрели и утвердили новую редакцию Устава Федерации, отчёты контрольных комиссий и приняли решения о формировании руководящих органов.

5 сентября 2025 года в Иссык-Кульской области состоялся XXVII Съезд Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.



На съезде собрались 118 делегатов со всех регионов страны, а также почётные гости из 10 государств — представители Международной организации труда, Всеевропейского регионального совета МКП, Всеобщей конфедерации профсоюзов, профсоюзных объединений России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Монголии, Азербайджана и других стран. В числе официальных лиц присутствовали заместитель председателя Кабинета министров Эдил Байсалов и министр труда, социального развития и миграции Канат Сагынбаев.



Съезд открыл председатель ФПСК Мурадил Джумадилде уулу, выступив с отчётным докладом. Он подвёл итоги работы за последние полтора года и представил стратегию «Профсоюзы будущего: Курс 2030», определяющую приоритеты развития до конца десятилетия.



Делегаты рассмотрели и утвердили новую редакцию Устава Федерации, отчёты контрольных комиссий и приняли решения о формировании руководящих органов.



Главным событием стало избрание председателя: делегаты единогласно выразили доверие Мурадилу Джумадилде уулу, переизбрав его на второй срок.



XXVII Съезд ФПСК стал важной вехой в истории профсоюзного движения Кыргызстана, подтвердив курс на модернизацию, расширение международного сотрудничества и укрепление роли профсоюзов в жизни общества.

Источник: tazabek.kg

