«Не копайся при мне в телефоне»: Ташиев выкинул телефон подчиненного во время инспекции больницы в Кочкоре

Это произошло в ходе ознакомления с больницей Кочкорского района.

Зампред Кабмина-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отчитал своего подчиненного за невнимательность и выкинул его телефон.



Ташиев и руководство больницы осматривали территорию и здания. Глава ГКНБ объяснял врачам, какие здания нужно сносить и строить новые, также он указал сроки начала и завершения работы. В это время начальник районного отдела ГКНБ отвлекся на телефон. Ташиев отчитал его за невнимательность, взял его телефон и выкинул в сторону.

«Ты хоть слышал, что я тут говорю? Копаешься в телефоне. Дай мне свой телефон. Больше при мне не копайся в телефоне. Я что за вас должен работать? Строительство должно начаться немедленно. Найдите нормального подрядчика и чтобы работа в срок была завершена. чтобы потом не было такого, что не достроили или другие отговорки говорили. Всех будешь тут контролировать», - дал задание он начальнику отдела ГКНБ Кочкорского района.

Источник: АКИpress