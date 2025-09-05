КР между вызовами и успехами: взгляд на внешнюю политику и экономику

Затяжные международные конфликты, динамика мировой политики и новые экономические вызовы отражаются и на Кыргызстане. Как в этих условиях сохранять устойчивость, развивать экономику и укреплять международные позиции страны - об этом vb.kg рассказали депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Тилектеш Ишемкулов.

Ответ депутата ЖК КР Эльвиры Сурабалдиевой

Как затяжные международные конфликты, например, в Украине или на Ближнем Востоке, влияют на экономическую устойчивость Кыргызстана в контексте миграции, рынков сбыта и энергобезопасности?

"Даже если события Украина, Ближний Восток прямо к нам в нашу страну не приходят, но в любом случае, я думаю, они нас затрагивают. Если говорить про миграцию, у нас получается очень много граждан, которые работают в России, поэтому важно, чтобы денежные переводы шли без перебоев, наши договоренности по пенсиям, чтобы учитывались взаимно. Но и в целом наши граждане, мои соотечественники, чувствовали защиту и поддержку Кыргызстана, государства. На минуточку это доходы сотен тысяч семей. Потом по торговле из-за санкций и проблем с перевозками, естественно, страдают рынки сбыта. Кыргызстану нужно расширять торговлю, искать новые рынки, поддерживать кыргызских предпринимателей. Это, само собой разумеется,".

Энергетическая безопасность

"По энергетике, цена на топливо и когда идет перебой с поставками, это достаточно серьезный вызов для нашей страны. Поэтому Кыргызстан работает над строительством новых ГЭС. Перспективным направлением мы считаем развитие зелёной энергетики, и в этой сфере уже ведётся работа. Поэтому важны стабильные, долгосрочные договоренности с нашими партнерами, чтобы не было проблем с поставками, перебоев, резких скачков цен не было".

В свете последних событий, в частности, встречи двух лидеров на Аляске и дальнейших встреч главы Украины в Вашингтоне, какие ваши прогнозы?

"Кыргызстан положительно оценивает любые шаги, которые помогают снизить напряженность в мире. Прошедший саммит на Аляске и все переговоры, которые есть, были и будут. Особенно то, что произошло на Аляске, это важный сигнал. Главное, что есть готовность к диалогу со всех сторон. Для Кыргызстана это означает очень простые вещи. В мире становится спокойнее, это отражается на ценах, на логистике. Чем спокойнее, тем нашим предпринимателям легче работать, нашей экономике нужна стабильность. Международная стабильность – это плюс для внутренней стабильности".

В какой степени внешнеполитический нейтралитет или ориентация на конкретные державы - Россия, Китай, США - может изменить положение Кыргызстана в условиях затяжных международных кризисов?

"Начнём с того, что Кыргызстан всегда придерживался и будет придерживаться многовекторной политики. Мы стараемся дружить и сотрудничать со всеми. Особенно с учётом того, что отсутствие выхода к морю отражается на стоимости логистической доставки. Поэтому для нас самое главное – это наша безопасность, наш суверенитет, чтобы экономика развивалась, чтобы инвестиции шли. Хоть мы и участвуем в различных международных организациях, мы разделяем их направления: через ООН у нас есть ЦУР – вопрос устойчивого развития; ШОС, ОДКБ – это вопрос безопасности; ЕАЭС, которому 10 лет с 2015 года, – это огромная площадка рынков сбыта и трудовой миграции.

С Россией у нас общее прошлое, культурные и социальные связи, трудовая миграция и энергетика - это, само собой разумеется, очень важные темы. С Китаем у нас проекты дорог, инфраструктуры, вопросы инвестиций. С США и Европой – технологии, стандарты, тема образования. Мы так диверсифицируемся. Через этот баланс наша страна и правительство защищают национальные интересы и стараются обеспечить устойчивость, несмотря на мировые кризисы".

Ответ заслуженного деятеля культуры КР Тилектеша Ишемкулова

"Сейчас мы стали свидетелями, как внимание всего международного сообщества приковано к обсуждению итогов двусторонней встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла на Аляске впервые в таком формате. Это новый, вне протокольного подхода, что отметили все мировые эксперты и комментаторы. Впервые в истории американский президент лично встретил российского лидера у трапа самолёта. На красной дорожке Трамп аплодировал Путину - и это вызвало резонанс и даже ненависть на Западе. Но главное - оба признали встречу полезной, нашли взаимопонимание, хотя, конечно, у каждой стороны свои интересы и "кинжалы за пазухой".

Такие события важны для всего мира. Народы России и Украины надеются, что кровопролитие будет остановлено. Для других государств, в том числе Кыргызстана, это значит возможность расширить торговые, экономические и культурные связи, если конфликт завершится миром.

Теперь о нашей стране. За последние годы у Кыргызстана есть блестящие успехи. ВВП вырос на 11%, и мы заняли первое место в СНГ. Путин, встречаясь с Садыром Жапаровым в Москве, отметил: в этом году Кыргызстан стремится к росту в 13%, что вдвое выше, чем у соседей. Это показатель разумной и сбалансированной внешней и внутренней политики.

Жилищно-хозяйственное строительство ускорилось. Молодым специалистам тысячами выдаются квартиры по льготной ипотеке на 25 лет с минимальной предоплатой. Такого нет ни в одной другой постсоветской республике, кроме России. Развиваются школы, детсады, объекты спорта и культуры.

Международные саммиты в Кыргызстане

Третьим немаловажным фактором является проведение международных встреч именно у нас - в Бишкеке и в Чолпон-Ате. Кыргызстан всё чаще становится площадкой для саммитов и переговоров, что поднимает статус страны на международной арене. Совсем недавно наш регион посетил Сергей Лавров - патриарх мировой дипломатии, который высоко оценил политику и перспективы Кыргызстана. Его слова о том, что республика добилась впечатляющих успехов, стали своего рода признанием для всего мирового сообщества.

Борьба с коррупцией

Отдельно хочу отметить борьбу с коррупцией. Ещё древнегреческий философ говорил, что коррупция - неистребимая болезнь любого государства: её можно подавить, но она проявляется вновь. Но в Кыргызстане за последние два года сделаны не шаги, а сотни шагов вперёд. Президент и глава ГКНБ работают в тандеме, и народ это видит. Это огромный прогресс, и он станет залогом дальнейшего развития.

Я уверен: выбранный темп нужно продолжать. Экономика растёт, социальные программы укрепляют доверие народа, а дипломатия делает Кыргызстан заметным игроком на международной арене. Всё это вместе открывает большие перспективы для будущего".

Итоги

Из слов экспертов ясно: Кыргызстан, несмотря на внешние вызовы и глобальные конфликты, стремится удерживать курс на многовекторность и внутренние реформы. Международная стабильность, рост экономики, социальные программы, проведение саммитов в Кыргызстане и борьба с коррупцией становятся ключевыми факторами устойчивости государства.

София Березовская

Источник: vb.kg