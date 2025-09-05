Кабмин упростил правила в сфере лицензирования и разрешений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления правительства и кабинета министров в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ разработан в целях проведения последовательной государственной политики по снижению бюрократической нагрузки для населения, создания эффективной системы государственного управления.

Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, включая положения о лицензировании игорной деятельности в Кыргызской Республике, о минимальных требованиях к деятельности ломбардов, о квалификационной аттестации участников рынка ценных бумаг, а также о порядке признания квалификаций в области аудита и бухгалтерского учёта.

Документ направлен на упрощение процедур государственного регулирования путём исключения требований обязательного нотариального удостоверения копий документов, представляемых гражданами и предпринимателями в государственные органы. Это позволит сократить административную нагрузку, повысить доступность, удобство и оперативность предоставления государственных услуг, а также повысить эффективность деятельности государственных органов.

Источник: Кабар