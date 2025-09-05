В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев представил коллективу министерства новых руководителей.

Согласно статье 18 конституционного Закона «О кабинете министров»:

Болот Джусупбеков освобожден от ранее занимаемой должности и назначен первым заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора;

Алмаз Мусаев назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Источник: 24.kg