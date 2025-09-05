ЦИК утвердил новое положение об избирательных фондах кандидатов и партий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР приняла постановление №65 от 29 августа 2025 года «Об утверждении Положения о порядке формирования избирательного фонда кандидата, политической партии, учета поступления и расходования денежных средств при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша КР».

Документ устанавливает порядок формирования избирательных фондов, правила расходования их средств, а также сроки и формы финансовой отчётности.

С вступлением нового положения в силу признаны утратившими силу:

постановление ЦИК от 26 июня 2020 года №112;

постановление ЦИК от 29 августа 2021 года №662.

Источник: economist.kg