Канат Сагынбаев назначен министром труда, социального обеспечения и миграции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Канат Сагынбаев назначен министром труда, социального обеспечения и миграции и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутаты единогласно утвердили назначение Каната Сагынбаева на должность главы МТСОиМ. До этого он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.

Должность министра труда стала вакантной в связи с переходом Равшанбека Сабирова на другую работу.

Источник: 24.kg