В ноябре в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2027 году Кыргызстан проведет горный саммит и приглашает к участию все горные страны.

В настоящее время Кыргызстан является председателем в двух организациях — ОДКБ и ОТГ. Об этом сказал министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в эфире «Биринчи радио».



«В октябре в Баку пройдет саммит, где Кыргызстан передаст председательство в Организации тюркских государств. Мы провели ряд мероприятий. В прошлом году в Кыргызстане прошел саммит ОТГ», - сказал он.



Во-вторых, Кыргызстан председательствует в Организации договора о коллективной безопасности, проведены мероприятия, консультации. «Мы подытожим это все, в ноябре в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ. Мы готовимся к этому», - сообщил министр.



Кроме того, по его словам, в 2027 году Кыргызстан проведет горный саммит и приглашает к участию все горные страны.

Источник: АКИpress

