Президент Садыр Жапаров принял Председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава государства выразил убеждение, что такие шаги будут способствовать обмену законодательным опытом и, в целом, укреплению всестороннего сотрудничества.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 сентября, принял Председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в рамках его официального визита в страну.

Стороны обсудили углубление межпарламентского взаимодействия, отметив значимость парламентского диалога для укрепления двусторонних отношений.

Глава государства, приветствуя Алена Симоняна и членов Национального Собрания Армении, отметил, что высоко ценит последовательное развитие многогранного двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Армения, основанного на дружбе, взаимоуважении и доверии.

Президент акцентировал внимание на необходимости активизировать деятельность депутатских групп дружбы Кыргызстана и Армении, чтобы, с одной стороны, содействовать развитию институтов парламентаризма в наших странах, а с другой - повысить результативность парламентского сопровождения перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Глава государства выразил убеждение, что такие шаги будут способствовать обмену законодательным опытом и, в целом, укреплению всестороннего сотрудничества.

В этой связи он выразил надежду, что контакты между парламентами двух стран, а также обмен опытом в нормотворческой сфере будут последовательно расширяться.

В свою очередь, Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян отметил, что международные отношения Армении и Кыргызстана имеют стабильный и конструктивный характер и основаны на взаимном уважении и открытости диалогов.

Кроме того он подчеркнул, что сотрудничество между странами обладает значительным потенциалом, в том числе в развитии сотрудничества в сфере инноваций и технологий, а также во взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере.