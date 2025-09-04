Кабмин ввел запрет на вывоз из Кыргызстана лома и отходов черных металлов

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз из Кыргызстана лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки).



Как передает пресс-служба Кабмина, соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.



Согласно документу, установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызской Республики лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу постановления.



Министерству экономики и коммерции, Министерству иностранных дел, Государственной таможенной службе при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики поручено принять необходимые меры, указанные в постановлении.



Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Источник: tazabek.kg

