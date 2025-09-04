Адылбек Касымалиев вручил Министерству юстиции 25 новых служебных автомобилей

Глава кабмина Адылбек Касымалиев передал Министерству юстиции 25 новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в правительстве.

В своей речи глава правительства подчеркнул важность работы юристов для укрепления верховенства права и законности, отметив роль законов и договоров в развитии современной рыночной экономики.

Министр юстиции Аяз Баетов рассказал Касымалиеву о текущей деятельности ведомства, в том числе о работе по дебюрократизации, упрощению процедур и сокращению административных требований.

В завершение церемонии глава кабмина поздравил сотрудников министерства с обновлением автопарка и выразил уверенность, что 25 новых автомобилей будут способствовать повышению эффективности работы ведомства.

Источник: economist.kg