В ЖК предлагают повысить статус одного из министров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глобальное потепление - не что-то абстрактное, это не просто громкие слова!

Депутат Эльдар Абакиров предлагает повысить статус министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом он сказал 3 сентября на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, из-за изменения климата в Ысык-Ате озеро вышло из берегов, в Шамшы около десяти дней назад растаял ледник и образовал озеро.

"Глобальное потепление - не что-то абстрактное, это не просто громкие слова! Мы его ощущаем на себе. Поэтому я считаю, что проблемы экологии должны быть на первом месте, и предлагаю повысить статус министра экологии до вице-премьера. Могут быть проблемы с недостаточностью воды, смогом, увеличение жарких дней. Нужна программа. Также необходимо строить БДР и БСР, так как в этом году урожайность ниже, чем в прошлом. Было мало дождей", - обратился Абакиров.

Источник: kaktus.media