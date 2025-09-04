Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Китай

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам заседания главами государств подписан и принят ряд документов.

Завершился рабочий визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику, состоявшийся с 31 августа по 3 сентября.

В первый день визита Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в г. Тяньцзинь.

Лидеры двух стран провели содержательный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней и многосторонней повестки.

Стороны выразили приверженность дальнейшему развитию стратегического взаимодействия, основанного на взаимном доверии и уважении. По итогам встречи подписан ряд документов.

Также на полях саммита состоялась встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Лидеры выразили взаимную готовность к дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства.

Далее Садыр Жапаров обсудил вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества с Премьер-министром Индии Нарендра Моди.

Затем Президент выступил на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в г. Тяньцзинь.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан как страна, стоявшая у истоков создания Организации рассматривает свое председательство в ШОС, как возможность придать новый импульс ее развитию и укреплению глобальной роли, а также содействию дальнейшему углублению дружбы и добрососедства. Садыр Жапаров также обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в 2025-2026 годах.

Наряду с этим, Садыр Жапаров принял участие в саммите в формате ШОС+, на котором также присутствовали главы государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества и руководители международных организаций.

Кроме того, в этот день состоялась встреча Садыра Жапарова с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Они выразили готовность наращивать взаимодействие в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита далее Глава государства на скоростном поезде прибыл в г. Пекин.

В качестве почетного гостя он принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны на площади Тяньаньмэнь.

На параде также присутствовали более 20 глав государств и правительств зарубежных стран.

Также Садыр Жапаров провел переговоры с Членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци. Обсуждены вопросы углубления политического диалога, расширения гуманитарных и культурных связей, а также дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

3 сентября, завершив рабочий визит в Китай, Президент Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.