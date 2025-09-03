Садыр Жапаров встретился с членом Посткома Политбюро ЦК КПК Цай Ци

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсуждены вопросы углубления политического диалога, расширения гуманитарных и культурных связей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждены вопросы углубления политического диалога, расширения гуманитарных и культурных связей, а также дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци выразил благодарность Садыру Жапарову за участие в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа во Второй мировой войне.

Он отметил, что кыргызский и китайский народы сражались плечом к плечу в годы войны, и эта героическая история является важной частью общей памяти. Цай Ци высоко оценил усилия Главы государства по реформированию и развитию экономики Кыргызстана, а также по повышению благосостояния народа.

Он подчеркнул, что под руководством Садыра Жапарова республика уверенно движется по пути развития и национального возрождения и отметил высокий уровень китайско-кыргызских отношений, напомнив, что в этом году лидеры двух стран встречались уже трижды.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь, обозначил, что Кыргызстан придает особое значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем, основанного на взаимном доверии, конструктивном политическом диалоге и совместной реализации приоритетных направлений сотрудничества.

В экономической сфере глава государства отметил ведущую роль Китая как крупнейшего торгово-экономического и инвестиционного партнера Кыргызстана и выразил готовность к последовательному расширению сотрудничества в финансовой, инфраструктурной, культурной и гуманитарной областях.

В этом контексте он призвал китайские компании активнее участвовать в реализации национальных проектов Кыргызстана, подчеркнув, что страна открыта для совместных инициатив, направленных на развитие экономики, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни граждан.

В завершение стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению кыргызско-китайских отношений, активное развитие стратегического сотрудничества и реализацию достигнутых договоренностей в интересах народов двух стран.