«Увидимся в суде». Медербек Алиев отреагировал на слова Акылбека Жапарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Такие политики, как вы, уже 30 лет развращают и разрушают государство»

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев отреагировал на слова экс-премьер-министра Акылбека Жапарова, которого задели высказывания парламентария и он опубликовал большой пост в соцсетях.

Между Жапаровым и Алиевым произошел конфликт из-за статьи депутата, где он косвенно раскритиковал чиновника. Парламентарий в статье рассуждал о природе власти в ее изменчивости и непостоянстве. И привел в качестве примера экс-президента и экс-председателя кабмина. В частности, он сказал, что раньше Акылбек Жапаров был уверенным и высокомерным, и на всех мероприятиях был в окружении свиты. А на праздновании Дня независимости в этом году появился один «с опущенными глазами».

Это не понравилось Акылбеку Жапарову и он посоветовал депутату «лучше жевать, чем говорить».

В ответном посте в соцсетях Алиев написал, что его статья была не об Акылбеке Жапарове, а о природе власти.

«Когда человек у власти, вокруг много льстецов. Но когда он уйдет, его все забудут. Никто не вспомнит о вас. Такова горькая правда. Таков смысл этого слова. С вами связано множество дел о коррупции. Отель «Дамас», 200 миллионов долларов в год, незаконные земли. Если хотите сравнить наши активы и политические пути, я готов. Давайте обсуждать, доводить до суда, и увидимся в суде. Такие политики, как вы, уже 30 лет развращают и разрушают государство, что и привело к этой ситуации! Уважаемый господин Акылбек, вы как-то сказали, что оказали мне услугу. Я этого не слышал, не знаю, но если это правда, то я вам искренне благодарен», - написал депутат.

Источник: vesti.kg




