Депутат: Китайцы готовы превратить целую область в КР в цветущий край

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инвесторы готовы также работать по многим направлениям, в сельском хозяйстве, строительстве железнодорожных путей в стране.

Депутат Шарапаткан Мажитова сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила, что группа нардепов съездила в аграрную провинцию Шаньдун в КНР, где ознакомилась с передовым опытом китайских специалистов.

«Мы были удивлены прогрессом в этой области. И считаем необходимым внедрять этот опыт в Кыргызстане. Например, мы привыкли использовать уголь лишь как топливо. Но на деле нам показали, как широко его можно использовать и в медицине, и в качестве минеральных удобрений. Мы посетили завод по производству лекарств, там все делается по высоким стандартам. Китайские инвесторы готовы прийти к нам, для этого в Узгене им выделяют 200 гектаров земли для строительства завода. Они выбрали этот район, так как там есть большие залежи угля», — пояснила она.

По словам Шарапаткан Мажитовой, инвесторы готовы также работать по многим направлениям, в сельском хозяйстве, строительстве железнодорожных путей в стране.

«Мы подписали с инвесторами протокол намерения, в рамках которого намерены тесно сотрудничать во многих отраслях. Есть обещания с их стороны о строительстве как минимум 15 профлицеев в республике. Китайская сторона говорит, что если мы дадим им одну область, то они готовы сделать из нее второй Шаньдун. Инвесторы отметили, что ранее боялись к нам приходить, так как не было политической стабильности. Но теперь она есть, и они готовы сотрудничать», — добавила она.

Источник: 24.kg