Кыргызстан и АБИИ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На встрече обсуждались текущие инициативы АБИИ в Кыргызстане

В рамках рабочего визита президента КР Садыра Жапарова в Китай глава Минсельхоза Бакыт Торобаев встретился с директором по инвестициям в госсектор и проектное корпоративное финансирование Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.

Бакыт Торобаев отметил, что в последние годы в Кыргызстане стартовали масштабные проекты, включая строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», автодороги «Барскоон – Бедел» и Камбар-Атинской ГЭС-1. Он подчеркнул, что данные проекты имеют ключевое значение для экономического роста страны.

На встрече обсуждались текущие инициативы АБИИ в Кыргызстане, а также перспективы финансирования новых проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и водоснабжения.

Стороны договорились придать сотрудничеству практическую направленность и продолжить тесный контакт для реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Источник: economist.kg