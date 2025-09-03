ФОТОРЕПОРТАЖ - Президент Садыр Жапаров принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На параде также присутствовали более 20 глав государств и правительств зарубежных стран.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, в качестве почетного гостя принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны на площади Тяньаньмэнь в г. Пекин.

На параде также присутствовали более 20 глав государств и правительств зарубежных стран.

Перед началом мероприятия главы делегаций приняли участие в совместном фотографировании возле Императорского дворца.

Далее лидеры направились на смотровую площадку для участия в параде на площади Тяньаньмэнь.

В начале торжественного марша пролетели воздушные эшелоны с флагами, затем прошли пешие парадные расчеты, далее расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники Китая. Завершил парад пролет эскадрильи.