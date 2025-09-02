           
Мэр назначил нового директора БАРУ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал Айбек Джунушалиев.

 

Новым руководителем БАРУ стал Касымбек Керимов

Директором муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" назначен Касымбек Керимов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал Айбек Джунушалиев.

Ранее Керимов работал заместителем начальника муниципальной инспекции, которым тогда был Медер Амангелдиев. А когда в июле 2025 года Амангелдиева перевели на пост главы Свердловского района Бишкека, то Керимов временно исполнял и его обязанности.

Источник: kaktus.media

           