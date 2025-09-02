Мэр назначил нового директора БАРУ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал Айбек Джунушалиев.

Директором муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" назначен Касымбек Керимов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ранее Керимов работал заместителем начальника муниципальной инспекции, которым тогда был Медер Амангелдиев. А когда в июле 2025 года Амангелдиева перевели на пост главы Свердловского района Бишкека, то Керимов временно исполнял и его обязанности.

Источник: kaktus.media