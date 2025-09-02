ФОТО - Президент Садыр Жапаров прибыл в город Пекин

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 сентября, в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику, прибыл в г. Пекин.

В г. Тяньцзинь состоялась официальная церемония проводов Главы государства, в которой приняли участие представители китайской стороны.

В столицу Китая Садыр Жапаров прибыл на скоростном поезде. На перроне железнодорожного вокзала расстелена ковровая дорожка, выстроены встречающие лица и дети с флажками Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики.

В ходе визита Президент Садыр Жапаров 3 сентября примет участие в Параде, посвященном 80-летию

Победы и окончанию Второй мировой войны, а также проведет переговоры с Членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Секретарем Секретариата ЦК КПК Цай Ци.